Konstanz vor 1 Stunde

Schon wieder eine Kette? Ein neuer Burger-Laden in Konstanz kommt trotzdem gut an

Patties statt Kontoauszüge: „Hans im Glück“ hat in prominenter Konstanzer Lage eröffnet. Das Burger-Restaurant soll Leben in den Sparkassen-Innenhof an der Markstätte bringen.