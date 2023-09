Konstanz vor 1 Stunde

Studenten sollen im Garten campen. Schlechter Scherz oder ernstgemeintes Angebot?

Bald fängt das Semester an, und viele Studenten suchen eine Bleibe. Nutzen das einige Konstanzer Vermieter aus? Ein Anbieter bietet Plätze in einem Zelt in seinem Garten an – für 20 Euro die Nacht. Die Recherche beginnt.