Konstanz vor 1 Stunde

Ruhigeres Leben und sauberere Luft? Mit mehr Tempo 30 tut sich Konstanz trotzdem schwer

Gibt es in Konstanz zu viel Verkehrslärm? Und was tut die Stadt eigentlich dafür, dass es in der Stadt leiser wird – zum Beispiel mit Tempo 30 in der Schwaketen-, Eichhorn-, Ried- oder Friedrichstraße?