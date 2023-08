Konstanz vor 58 Minuten

Rosie ist tot – Die stadtbekannte Wirtin war ein Original mit einem großen Herzen

Wie ein Lauffeuer spricht sich die traurige Nachricht herum: Rosemarie Arend-Daum ist am Freitag im Alter von 69 Jahren verstorben. In den 1980er-Jahren führte sie das Salzbüchsle und ab 1991 den Pavillon am See.