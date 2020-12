Konstanz Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Querdenker-Lauf am Sonntag im Fokus der Polizei: Organisatoren werben derweil aktiv für die Aktion

Konstanzer Querdenker rühren die Werbetrommel für ihren „Lichterlauf“ an diesem Wochenende, besonders in den sozialen Netzwerken. Ein Blick in die digitalen Kanäle der lokalen Querdenker-Gruppen zeigt aber, dort tummeln sich nicht nur harmlose „Lichtläufer“. Die Polizei bereitet sich unterdessen auf das Wochenende vor und will Verstöße gegen die Corona-Verordnung konsequent ahnden.