Visual Story Veröffentlicht am 19. Januar 2023

Acht Tonnen hängen am Haken und mehrere Handwerker müssen Millimeterarbeit leisten. Im Konstanzer Lago Shopping-Center beginnt der Umbau. Was jetzt nachts dort passiert ist, haben wir vor Ort mitverfolgt.

Was ist hier nachts im Lago los? Eine Rolltreppe ist nicht mehr an ihrem Platz. | Bild: Scherrer, Aurelia

Lago-Centermanager Peter Herrmann hat jüngst Umbauarbeiten angekündigt. Jetzt geht es richtig los. In der Nacht von Dienstag, 17. Januar, auf Mittwoch, 18. Januar, startet eine Großaktion an den Rolltreppen, die vom Erdgeschoss in die erste Etage