Konstanz vor 1 Stunde

Pistazie mit Öl oder doch lieber Schoko? Diese Eissorten laufen im Sommer 2023 am besten

Drei Eisdielen verraten, was die Konstanzer in dieser Saison am liebsten schlecken. Und das Ehepaar Kelly und Simon Winter bringt mit seinen Eisrollen sogar thailändische Technik nach Konstanz.