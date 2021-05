Pfarrer Armin Nagel hat am Montagabend homosexuellen Paaren den Segen geschenkt – und sich so über Anordnungen des Vatikans hinweggesetzt. Vertreter der LGBTQ+-Gemeinde sprechen von „Aufbruchsstimmung“. Der Leiter der Seelsorgeeinheit Konstanz-Altstadt ist dagegen skeptisch, ob die Signalwirkung der Aktion überhaupt groß sein wird.

Ein hölzerner Regenbogen vor dem Altar, Kerzenlichter mit Schleifchen in Regenbogenfarben und rosa Schweinwerferlicht an den Wänden des Gotteshauses: Mehrere homosexuelle Paare haben am Montagabend in Konstanz-Litzelstetten den Segen von Pfarrer