Das sieht man auch nicht alle Tage: Hunderte Menschen strömen am Samstagabend nach der Veranstaltung im Bodenseestadion auf die Fähre nach Meersburg. Sogar auf dem Fahrbahndeck war einiges los.

Staunen am Fähranleger in Konstanz-Staad: Dort wo meist viele Fahrzeuge und einige Fußgänger oder Fahrradfahrer darauf warten, dass sie auf die Verbindung zwischen der Konzilstadt und Meersburg dürfen, hatte sich am späten Samstagabend eine große