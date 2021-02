Konstanz Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Misslungene Nachverdichtung oder ein Beispiel für Nachhaltigkeit? Am Markgrafenareal zeigt sich der Baukonflikt in der Stadt

Für manche Konstanzer sind die Bauten in der Markgrafenstraße zum Symbol geworden für eine Verdichtung, wie sie sich viele Bürger für die Stadt am Bodensee nicht vorstellen können. Bei einem Teil der Bestandsbauten sieht es so aus: Die relativ neuen Balkone reichen bis ans neue Haus, das gerade entsteht. Rechtlich ist daran nicht zu rütteln.