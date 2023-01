Konstanz vor 2 Stunden

„Lützerath ist ein Mahnmal“: Klimaaktivisten setzen auf der Marktstätte ein Zeichen

Bei einer Mahnwache in der Konstanzer Innenstadt protestieren am Mittwoch Klimaaktivisten gegen den Abriss des nordrhein-westfälischen Dorfes Lützerath. Aufgerufen hatte der Konstanzer Ortsverband von Fridays For Future.