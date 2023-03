Konstanz vor 1 Stunde

Leben in der Leichtbauhalle – So erleben ukrainische Flüchtlinge den Alltag auf Klein Venedig

Wie geht es einem Paar, das seit Mitte Januar in der Leichtbauhalle auf dem Areal am See lebt? Lidia und Aleksandr Maschachkov berichten von Kinderlärm, Hilfsbereitschaft und Glück bei der Bürokratie.