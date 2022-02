Konstanz vor 23 Minuten

Konstanzer Traditionsgeschäft schließt Ende März für immer. Was hat Inhaber Michael Formhals und seine Frau Heike zu diesem Schritt bewegt?

Berufsbekleidung und Freizeitmode, dafür stand der alteingesessene Betrieb Mode Schönig am Münsterplatz an der Ecke zur Katzgasse seit Jahrzehnten. Generationen von Konstanzern gingen hier ein und aus. Das wird aber nicht mehr lange möglich sein. Das Ehepaar Formhals schließt den Laden noch in diesem Frühjahr. Warum? Und wie geht es danach für die beiden weiter?