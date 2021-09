„Billiger kann man in Konstanz nicht wohnen“, erklärt ein Mieter der BImA-Bauten im Konstanzer Stadtteil Petershausen. Dass die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) nun erwäge, Altbauten abzureißen, besorge aber viele Bewohner. Einige hätten „Angst, dass sie sich die Miete bald nicht mehr leisten können“, wenn Neubauten entstehen sollten.

Ein Schreiben der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) beunruhigt einige Mieter in der Steinstraße (Nummer 6, 8 und 10) und in der Gottfried-Keller-Straße (Nummer 13, 15 und 17). Einen Tag nach Antworten an den SÜDKURIER zu den Plänen der