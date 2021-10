Konstanz vor 5 Stunden

Konstanz ist bunt: Zwei junge Frauen aus Syrien leisten hier Erstaunliches

Nour Almohamad Alfadel und ihre Schwester Heba aus Syrien starten in Deutschland durch. Beide streben in der Konzilstadt das Abitur an und wollen studieren. Doch zuvor mussten sie viele Hürden nehmen.