Was hat eine schwarze Figur in der Wessenbergstraße mit einem Mann, der 5000 Menschen von Konstanz aus versklavte, zu tun? Und ist der Apothekenname nun rassistisch oder nicht? Das erörtern Uni-Professorin Mahlke, die Aktivistinnen Glorianne Matumona, Serena Martins und die Antidiskriminierungstrainerin Jehona Miftari im Gespräch mit dem Südkurier.

Steigen wir mit gleich mit der aktuellen Debatte ein: An der Apotheke in der Wessenbergstraße wurde der Anfangsbuchstabe M entfernt, da steht nun „ohrenapotheke“. Wie ich gehört habe, will der Besitzer das M nicht wieder anbringen. Ist