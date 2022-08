Konstanz vor 43 Minuten

Kein Warmwasser und kalte Heizungen – beißt sich Energiesparen mit Corona-Maßnahmen?

Die Stadt Konstanz will Gas sparen. Dazu will sie in Einrichtungen das Warmwasser ab- und die Heizung runterdrehen – auch in Schulen. Doch die nächste Corona-Welle im Winter ist sicher. Passt das zusammen?