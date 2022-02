Konstanz vor 1 Stunde

Jetzt kommen zwei neue Radstraßen für Konstanz: Bis Ostern soll bereits ein Teil dieses Vorhabens geschafft sein

Dieses Jahr könnte der Radverkehr in Konstanz einen entscheidenden Schritt voran kommen. Allein bis zum Sommer sollen zwei neue Radstraßen entstehen – am schnellsten, die zum Strandbad Horn. Auch der Ausbau von Radstellplätzen an Bushaltestellen und in den Stadtteilen soll zügig vorangehen.