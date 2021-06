Konstanz Nur für Abonnenten vor 35 Minuten

Hafen-Idyll mit Mülleimer-Stillleben: Noch bis in den Montag hinein lag in Konstanz Abfall vom Wochenende herum – Bürger fordern, dass die Stadt aktiv wird

Kein schöner Anblick bot sich Touristen und Einheimischen von Samstag bis Montag: Die Mülleimer am Hafen, am Herosé, am Stadtgarten oder der Marktstätte waren so voll, dass sich vor den Behältern Verpackungen, Essensreste, Dosen stapelten. Die Stadt will nun gegensteuern.