#wohnreport2030 vor 1 Stunde

Häuser auf Stelzen bieten Platz zum Wohnen und zum Parken. Eine Lösung für Konstanz?

Über Parkplätzen in München wird inzwischen gewohnt – und zwar in Häusern, die auf Stelzen gebaut wurden. Darunter ist weiterhin Platz für Autos. Könnten in Konstanz solche Gebäude nach Münchner Vorbild entstehen?