Konstanz vor 1 Stunde

Gewerbetreibende bangen: Wird die gesamte Innenstadt zur Fußgängerzone?

Die Freie Grüne Liste will, dass in der Altstadt von der Laube ostwärts plus Stadelhofen keine Autos mehr fahren. Das führt zu einer hitzigen Debatte im zuständigen Ausschuss. Wie haben die Stadträte entschieden?