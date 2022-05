Konstanz vor 2 Stunden

Gähnende Leere in der Konstanzer Altstadt? „Exorbitante Mieten bekommt man nicht mehr durchgesetzt“

Sogar in bester Lage stehen über Wochen und Monate Geschäfte leer – besonders in der Neugasse und der Hussenstraße, wie unsere Bilder zeigen. Was sagen Makler und Wirtschaftsförderung zur aktuellen Lage?