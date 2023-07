Konstanz vor 55 Minuten

Fünf vor zwölf oder schon zwölf? Die Stadt Konstanz steht finanziell gewaltig unter Druck

Drastische Worte von der Aufsichtsbehörde in Freiburg: Wenn Konstanz so weitermacht, kann die Stadt bald keine Kredite mehr aufnehmen und in der Folge auch nichts mehr investieren. Und das ausgerechnet jetzt.