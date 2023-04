Konstanz vor 1 Stunde

Flüchtlinge ziehen von Klein Venedig ins Industriegebiet – wieder in eine Leichtbauhalle

Das Areal am See soll bald für Konzerte genutzt werden. Für die dort untergebrachten Flüchtlinge geht es in eine andere Unterkunft. Die neue Halle auf dem Zoll-Vorstauraum bietet 200 Plätze mehr. Wie sieht es darin aus?