Konstanz vor 1 Stunde

Die Hoffnung auf die Fasnacht stirbt in Konstanz zuletzt. Die Frage, die die Narren umtreibt: Ist Ende Februar eine Straßenfasnacht möglich?

Schlechte Neuigkeiten zu Jahresbeginn: Das Fasnachts-Ausrufen am Dreikönigtag findet aufgrund der steigenden Inzidenzen auch in diesem Jahr nur digital statt. Das Schneeschreck-Erwachen am 6. Januar wurde abgesagt. Bunte Abende fallen ebenfalls aus. Aber die Konstanzer Narren hoffen zumindest auf eine Straßenfasnacht ab dem Schmotzige Dunschtig, 24. Februar.