Alles deutet daraufhin, dass 65.000 wahlberechtigte Konstanzerinnen und Konstanzer ihr neues Stadtoberhaupt infolge der Corona-Pandemie erst im Herbst wählen. Die Stadtverwaltung schlägt dem Gemeinderat als ersten Wahltermin Sonntag, 27. September, vor; eine eventuell notwendige Neuwahl – sollte keiner der Bewerber mehr als 50 Prozent der Stimmen vereinen – wäre für den 18. Oktober angedacht.

Fraktionen sprechen sich auf Anfrage für Verschiebung aus

Gegenüber dem SÜDKURIER signalisieren die Fraktionen in seltener Einigkeit, dass auch sie eine Verlegung des ursprünglich auf Anfang Juli festgelegten Termins befürworten. Sie nehmen dabei inbesondere einen unter den jetzt geltenden Bedingungen nur bedingt fairen Wahlkampf in den Blick.

Zuvor hatte das Innenministerium den mehr als 40 baden-württembergischen Gemeinden, die in den kommenden Monaten einen (Ober)bürgermeister wählen, per Erlass eine Verschiebung ermöglicht. Und zwar dann, wenn aufgrund der aktuellen Situation nicht absehbar ist, ob eine Wahl ordnungsgemäß durchgeführt werden kann. Der Erlass räumt dabei dem Infektionsschutz klaren Vorrang ein.

Stadt hält ordnungsgemäße Wahl für „aller Voraussicht nach nicht durchführbar“

Die Verwaltung der Stadt Konstanz geht laut einer jetzt veröffentlichten Vorlage „nach dem derzeitigen Stand der Ausbreitung des Coronavirus und unter Berücksichtigung der Regelungen in der derzeitig gültigen Fassung der Corona-Verordnung“ von diesem Fall aus. Der Gemeinderat wird deshalb in seiner ersten Sitzung nach Wochen der Pause am 21. April über die vorgeschlagenen Termine Ende September beziehungsweise Mitte Oktober entscheiden.