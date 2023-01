Konstanz vor 1 Stunde

Einkauf verbummelt? In den Hofautomaten finden die Konstanzer zahlreiche Lebensmittel

Was tun, wenn die Geschäfte geschlossen sind, aber Lebensmittel fehlen? In Konstanz helfen dann die Hofautomaten! Hier sehen Sie, wo diese zu finden sind und welche Produkte es in den 24-Stunden-Minimärkten gibt.