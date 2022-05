Konstanz vor 44 Minuten

Ein langjähriger Leerstand in der Konstanzer Altstadt soll im Jahr 2024 passé sein

Die Landeszentralbank an der Unteren Laube gehört schon längst der Vergangenheit an. Seit rund zwölf Jahren steht das Gebäude in zentraler Lage leer. Was passiert jetzt damit?