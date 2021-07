Konstanz vor 1 Stunde

Ein Jahr nach der Hausbesetzung: Warum das Gebäude in der Konstanzer Markgrafenstraße 10 noch immer leer steht

Im Juli 2020 besetzten Aktivisten für rund drei Tage ein leer stehendes Haus in der Markgrafenstraße. Sie wollten mit der Protestaktion auf die Wohnungsnot in Konstanz aufmerksam machen. Am Morgen des 22. Juli 2020 räumten Polizeibeamte das Gebäude. Ein Jahr später steht das Haus noch immer leer. Warum der Verkauf des Hauses an die Stadt bislang scheiterte und die Freie Grüne Liste (FGL) nun eine Enteignung des Eigentümers prüft.