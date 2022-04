Die Stadtwerke Konstanz installierten Anfang 2017 die ersten digitalen Anzeigen an einigen wenigen Bushaltestellen. Nach einer Testphase sollten weitere folgen – bis heute bleiben sie aber in Konstanz eine Rarität.

Digitale Anzeigen an Haltstellen, die über die Ankunftszeiten von Bussen und Bahnen informieren, sind in Großstädten gang und gebe. In Konstanz gibt es seit dem Jahr 2017 ebenfalls welche, beispielsweise am Bürgerbüro und am Haltepunkt der