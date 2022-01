Konstanz vor 1 Stunde

Die Zahl der Corona-Fälle an Konstanzer Schulen nimmt leicht zu. Dies könnte der Vorbote einer Infektionswelle sein

Die Konstanzer Schüler besuchen seit einer Woche wieder den Unterricht. Das bedeutet auch, dass sie drei Mal pro Woche an Pool-Testungen teilnehmen. Wie viele dieser Proben waren vergangene Woche Corona-positiv? An welchen Schulen wurden positive Pools registriert? Und wie schätzt die Stadt Konstanz die Entwicklung in der nahen Zukunft ein?