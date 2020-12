Am 23. Dezember 2010 brennt es in mehreren historischen Gebäuden in der Konstanzer Altstadt. Ein Adventskranz hat das Feuer ausgelöst. Drei Personen werden verletzt, 54 Menschen verlieren ihr Hab und Gut. Ein Protokoll des Tages anhand der Bilder und der Berichterstattung von damals.

Bild: Oliver Hanser/SK-Archiv