Konstanz vor 3 Stunden

Bürgermeister Andreas Osner wechselt nicht nach Heidelberg, er will sich jetzt um eine zweite Amtszeit in Konstanz bewerben

Andreas Osner konnte sich in der Endrunde der SPD für eine Nominierung um das Amt des Sozialbürgermeisters in Heidelberg nicht durchsetzen. In Konstanz endet seine Amtszeit im Mai 2021.