Das Haus in der Altstadt wurde vorbildlich saniert – und das zeichnet die Stiftung Stadtbild nun aus. Dabei hat das Gebäude die Renovierung nur knapp überstanden. Es sackte ab und wäre beinahe zusammengebrochen.

Andreas Spaett weiß, was bei der Renovierung eines alten Hauses alles passieren kann. Schließlich ist er seit 34 Jahren Architekt. Doch was auf ihn als Bauherrn in der Hussenstraße 50 zukam, habe ihn dann doch überrascht. „Ich habe das Haus