Konstanz vor 1 Stunde

Adieu, liebe „Fonti“! Das siebte Fährschiff darf in Rente gehen

Die „Fontainebleau“ hat Konstanz verlassen und dient bald einem österreichischen Segelclub als Treffpunkt. In all ihren Dienstjahren haben Fähre und Passagiere einiges erlebt. Ein Blick in die Geschichte und die Zukunft.