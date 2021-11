Olaf Süßke schließt seinen Kleiderladen „Kim and Friends“ im März kommenden Jahres für immer. Tief frustriert und müde vom ständigen Überlebenskampf stellt er fest: „Corona hat den Online-Handel gestärkt und den stationären Handel erheblich geschwächt.“

Der Schritt fällt Olaf Süßke nicht leicht. Natürlich nicht. Dafür hat er in den vergangenen zwölf Jahre zu viel Herzblut und Leidenschaft in seinen Concept-Store gesteckt. „Kim and Friends“, benannt nach Süßkes Sohn Kim, wird im März des