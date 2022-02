Konstanz vor 2 Stunden

Abgerissen, abgesperrt, abtransportiert: Am Konstanzer Seerhein erleben Fußgänger eine Überraschung, denn der gewohnte Uferweg endet plötzlich an einem Bach

Die marode Fußgängerbrücke, die bislang über einen Bach in Stromeyersdorf führte, ist abgerissen. Verschwunden ist auch das tonnenschwere Material, aus dem der neue Übergang gebaut werden sollte. Was bleibt: Die Fußgänger landen an hölzernen Sperren und müssen Umwege gehen. Wieso wurde der neue Weg über den Bach nun doch nicht realisiert? Und wie geht es an dieser Stelle nun weiter?