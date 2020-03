Einkaufstouristen aus der Schweiz bleiben seit Montagmorgen aus. Das trifft den Einzelhandel in Konstanz schwer. Viele Einzelhändler befürchten eine Schließung.

Im Bettenhaus Hilngreiner in der Münzgasse ist es für einen Montagmorgen auffallend ruhig. „Eigentlich könnten wir zumachen“, sagt Angestellte Sabine Specker. Anders als sonst verirre sich an diesem Vormittag kein Schweizer in das