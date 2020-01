Konstanz vor 39 Minuten

Wie Politiker alte Vorwürfe gegen das Herzzentrum Konstanz aufwärmen und mit einer Vorverurteilung den Ruf schädigen

Thurgauer Räte ignorieren bereits von der Staatsanwaltschaft entkräftete Vorwürfe gegen das Herz-Neuro-Zentrum Bodensee in Kreuzlingen und das Herzzentrum in Konstanz. Und sie scheinen schon zu wissen, dass sich die Geschäftsführung in einer weiteren Sache schuldig gemacht hat.