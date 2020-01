Konstanz vor 1 Stunde

Ein Besuch bei Obdachlosen am Rande der Konstanzer Gesellschaft: „Die Kälte ist nicht das Problem“

Die Anzahl der Wohnungslosen in Konstanz steigt an – auch wegen des angespannten Wohnungsmarktes. So verbringen diese Menschen den Winter. Wir stellen unterschiedliche Schicksale vor, die eines gemeinsam haben: den gescheiterten Lebensplan.