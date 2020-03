Ein Unbekannter greift im Bus einen Mann an und verletzt ihn. Eine Frau, die den Angriff erlebt und couragiert eingegriffen hat, berichtet.

Es ist Dienstagabend, Anna R. steht an der Bushaltestelle am Bodanplatz und will mit dem Bus nach Petershausen. Plötzlich erschrickt sie: Sie sieht gerade noch, wie ein Mann mit dunkler Hautfarbe, der einsteigen wollte, aus dem Bus katapultiert