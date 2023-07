Engen vor 6 Minuten

Wilde Gerüchte: Wird einer dieser zwei Hegau-Bürgermeister neuer Rathauschef in Engen?

Mit Holger Mayer und Patrick Stärk kursieren zwei Namen seit Wochen in der Diskussion um die Nachfolge von Bürgermeister Johannes Moser – beide wohnen immerhin in Engen. Doch was ist an diesem Gerücht dran?