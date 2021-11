von Isabelle Arndt, René Laglstorfer und Albert Bittlingmaier

Am Grenzübergang Thayngen-Bietingen haben Zöllner in der Nacht auf Donnerstag ein Fahrzeug mit einem gefährlichen Gegenstand festgestellt, das von Deutschland in die Schweiz einreisen wollte. Daraufhin wurde der Grenzübergang auf beiden Seiten gesperrt. Der Bereich sei auf deutscher und schweizerischer Seite vorsorglich großflächig geräumt worden. Allein auf Schweizer Gebiet wurden etwa 300 übernachtende Lastwagenfahrer geweckt und mussten ihr Schwerfahrzeug umparken.

Auch deutsche Fahrer, Anwohner und Pendler schildern in sozialen Netzwerken Einschränkungen, als sie beispielsweise am Morgen zur Arbeit fahren wollten. Der Grenzübergang war seit den frühen Morgenstunden gesperrt, laut Christian Winter vom Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen begann der Einsatz um 0.20 Uhr. Während der Verkehr für Autofahrer wenig beeinträchtigt sei, gibt es für Lastwagen kein Durchkommen. Wer den Zoll Bietingen/Thayngen anfahren wollte, wurde an die Zollstellen in Bargen, Ramsen und Kreuzlingen verwiesen.

Laut Winter hat sich inzwischen ein etwa fünf Kilometer langer Stau gebildet, in dem hunderte Lastwagen darauf warten, dass es weiter geht. Der Polizeioberkommissar geht davon aus, dass die Sperrung gegen 11.30 Uhr aufgehoben werden kann. Doch dann dauere es sicher noch mindestens eine Stunde, bis der Verkehr abgeflossen sei.

Schweizer erklären: Kein terroristisches Motiv

Eine Vertreterin der zuständigen Bundesanwaltschaft Schweiz erklärt auf SÜDKURIER-Nachfrage, dass die Behörde mit Kantonspolizei und das Bundesamt für Polizei (fedpol) ermittelt. Grund sei, dass es sich bei einer verdächtigen Ladung mutmaßlich um Sprengstoff handle. Es habe keine Detonation sowie keine verletzten Personen oder Sachschäden gegeben. „Die Abklärungen sind am Laufen, gemäß jetzigem Stand der Ermittlungen liegt kein terroristisches Motiv vor.“

Laut dem Schweizer Journalisten Beat Kälin, der vor Ort war, soll das Sprengstoffteam gegen 10.20 Uhr seinen Einsatz beendet haben und mit dem mutmaßlichen Sprengstoff auf einem Anhänger weggefahren sein. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es vorerst noch nicht. Aufnahmen zeigen jedoch, dass ein ferngesteuerter Roboter am Grenzübergang im Einsatz war. Der Hintergrund des möglichen Sprengsstofftransports ist noch unklar.

Auf deutscher Seite stehen hunderte Lastwagen bis Hilzingen zurück und werden dort umgeleitet, wie der SÜDKURIER vor Ort gesehen hat. Die Umleitung erfolge über die B314 oder für diejenigen, die nach Gottmadingen wollen, über Singen, erklärt Polizeioberkommissar Christian Winter.

Beim Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen haben schon mehrere Menschen angerufen, ob sie den Rettungsweg nutzen dürfen, um dann am Kreisel in Richtung Gailingen abzubiegen – doch das geht natürlich nicht, wie Winter erklärt. „Dann steht im schlimmsten Fall alles und keiner kommt mehr durch“ – auch kein Rettungsdienst. Innerhalb des Staus soll es bereits zu einem Auffahrunfall gekommen sein.

Einschränkungen im gesamten Bereich

Betroffene vor Ort schildern teils chaotische Zustände: „Es herrschte ein großes Chaos. Es war erst mal war es ein äußerst schwieriges Unterfangen für unsere Beschäftigten, an den Arbeitsplatz zu gelangen“, erklärt Arne Vigh, Geschäftsführer der Agentur Zollprofis mit Zweigniederlassung Thayngen. Viele Fahrer von Autos und Laster seien von der Umleitung völlig überfordert gewesen. „Von allen Seiten stauten sich die Fahrzeuge. Um Engpässe zu beseitigen, mussten wir etliche auf unserem Hof wartende Laster wieder ohne Verzollung weiterleiten“, schildert Vigh.

Ähnliches schildern Mitarbeiter der Zollas Verzollungen GmbH. Nachdem Timo Maier beispielsweise nicht an seinen Arbeitsplatz in Bietingen gelangen konnte, fuhr er an den Zollas-Standort in Geisingen. Dort bemühe man sich, Lastwagenfahrer schon vor der Sperrung in Richtung Bargen, Ramsen oder Kreuzlingen umzuleiten, wie Maiers Kollege Thomas Schmidt erklärt: „Wir können das von Geisingen aus abfertigen, dann fahren die Betroffenen einfach an einen anderen Zoll.“ Aber: Wer an der Grenze stehe, müsse dort erstmal warten. Und das schon seit Stunden. Die Kosten für solche Standzeiten seien hoch, so Schmidt. „Da kommen ganz schöne Kosten zusammen und die kann man nicht einmal abrechnen, weil es sich um höhere Gewalt handelt.“

Ein zusätzliches Problem könnten Lenkzeiten werden, wie auch Polizist Christian Winter bestätigt. Fahrer müssten auch Tagesruhezeiten einhalten. „Wir haben Dienstag bis Donnerstag jeden Tag Stau auf der Strecke, aber nicht in dem Ausmaß.“

Auch Tankstellen-Kunden brauchen Geduld

An der Bietinger Tankstelle kurz vor der schweizerischen Grenze geht seit Stunden so gut wie nichts mehr. „Die Fahrzeuge stauen sich von allen Seiten und blockieren die Zufahrten zur Tankstelle. Das Geschäft steht deshalb derzeit still“, sagt Trian Tafeledis, der Betreiber der Tankstelle. Geduld üben, sei nun angesagt.

