Gottmadingen vor 5 Stunden

Ins Postchaos im Hegau kehrt keine Ruhe ein: Jetzt hat sich die Bundesnetzagentur eingeschaltet

In einer Hegau-Gemeinde hat die Bundesnetzagentur aufgrund der Vielzahl an Beschwerden kürzlich eine Anlassprüfung veranlasst. Was das ist, was sich die Bürger davon versprechen können und wie die Lage aktuell ist.