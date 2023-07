Gottmadingen vor 5 Stunden

Autofahrer brauchen Geduld: Hauptstraße wird ab Herbst zur Großbaustelle

Das Land erneuert die Bundesstraße B34 in Gottmadingen in drei Abschnitten. Die Gemeinde nutzt das für eigene Arbeiten – und erklärt nun, was auf Autofahrer zukommt und sich für Radfahrer verbessern soll.