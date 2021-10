Am Mittwoch hat ein Feuerwehreinsatz zur Mittagszeit nahe der Bundesstraße B34 beim Gottmadinger Ortsteil Bietingen für Aufsehen gesorgt. Die Einsatzkräfte mussten ein Auto aus dem Wasserrückhaltebecken bergen, das zwischen Bietingen und Thayngen liegt. Noch immer ist unklar, wie das Fahrzeug in das Becken gekommen ist und wie lange genau es schon darin liegt. Mitarbeiter der Straßenmeisterei haben das Fahrzeug am Mittwochmorgen bei Mäharbeiten entdeckt. Den Arbeitern seien zunächst zwei abgebrochene Außenspiegel im hohen Gras aufgefallen. Erst auf den zweiten Blick sei das Fahrzeug im grün schimmernden Rückhaltebecken aufgefallen.

Inzwischen konnte das Auto samt Fahrer mit Hilfe von schwerem Gerät des THW an Land gezogen worden.

Wir halten Sie weiter über die Entwicklung auf dem Laufenden.