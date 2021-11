Gottmadingen vor 2 Stunden

70 Prozent der Zeit frisst Corona: Gottmadinger Arzt schildert Zerreißprobe und warum er verstärkt impft

Stefan Wilms ist ein erfahrener Hausarzt, der mit seiner Frau seit Jahrzehnten eine Gemeinschaftspraxis in Gottmadingen führt. Doch jetzt würden sich Hausärzte in großen Schritten der Belastungsgrenze nähern. Denn das Telefon stehe nicht zuletzt wegen Impf-Anfragen nicht mehr still. Am Samstag soll in Praxen verstärkt geimpft werden – nur so lasse sich ein Lockdown vermeiden, befürchtet er.