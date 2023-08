Gailingen in Zahlen, Daten, FaktenKreis: Konstanz Bevölkerung: 2976Fläche in Hektar: 1318Einwohner pro km²: 226Pendler: ein 718, aus 1047Altersdurchschnitt: 45Bildung: GrundschuleWie lebt es sich in ...?In unserem großen Überblick über die