Büsingen in Zahlen, Daten, FaktenKreis: Konstanz Bevölkerung: 1585Fläche in Hektar: 762Einwohner pro km²: 208Pendler: ein 81, aus 301Altersdurchschnitt: 51,3Bildung: Grundschule mit rund 50 Schülerinnen und SchülernWie lebt es sich in ...?In