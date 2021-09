Büsingen vor 3 Stunden

Ergebnisse Bundestagswahl: So hat Büsingen am Hochrhein gewählt – CDU in Exklave nur ganz knapp vorn, Jung klarer Erststimmen-Sieger

Alle Wahlzettel sind ausgezählt. Wie haben die Parteien in Büsingen am Hochrhein abgeschnitten? Wer sind die Gewinner und Verlierer? Hier erfahren Sie alle Ergebnisse der Bundestagswahl in Büsingen am Hochrhein.